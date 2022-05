John Wick 4 - Keanu Reeves i Chad Stahelski mieli jeden cel. Cierpienie

Fot. Materiały prasowe

Keanu Reeves i Chad Stahelski w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter zdradzili, co było dla nich ważne podczas tworzenia filmu John Wick: Chapter 4. Produkcja zapowiada się brutalnie i widowiskowo, ale może was zaskoczyć, co ich zdaniem jest źródłem nieustającej akcji we franczyzie.

Chad Stahelski wyznał, że ciągle znajdują nowe i interesujące sposoby na to, by John Wick cierpiał. Dodał także, że właśnie stąd bierze się cała akcja produkcji: trzeba po prostu wykombinować mu jakąś udrękę, a potem zaprojektować ją wstecz.

Oczywiście za niektóre z tych pomysłów odpowiada sam Keanu Reeves, który we franczyzie wciela się w tytułową postać.

Wymyśliłem kilka rzeczy. Takie jak: wsiadajmy na konia na pustyni. I jedźmy przez jakiś czas.

Żaden z nich jednak nie przyznał się do pomysłu, by po raz pierwszy w serii John Wick walczył używając nunczako. Oboje też nie chcieli zdradzić, czy to będzie ich ostatni udział we franczyzie, ponieważ realizują projekty rozdział po rozdziale.

John Wick 4 - premiera w kinach 24 marca 2023 roku.