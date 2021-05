Rakuten - filmy na maj 2021. Lista nowości

fot. materiały prasowe

Rakuten przygotował na maj 2021 ofertę interesujących propozycji filmowych. Już 2 maja zadebiutowała pierwsza z ciekawych nowości. To komedia Palm Springs, która wykorzystuje motyw pętli czasowej. Bohaterami produkcji są Nyles i Sarah, goście weselni, którzy lądują we wspomnianej pętli i przeżywają ten sam dzień. Wkrótce jednak odkrywają pewne uroki tego zjawiska i zbliżają się do siebie.

Kolejną ciekawą propozycją jest nagrodzony dwoma Oscarami w 2021 roku film Judas and the Black Messiah. Film opowiada historię Freda Hamptona (nagrodzony statuetką Akademii z tę rolę Daniel Kaluuya), przewodniczącego Partii Czarnych Panter w Illinois. Produkcja opowiada o zdradzie dokonanej przez informatora FBI, Williama O'Neala.

Dla fanów adaptacji młodzieżowych opowieści sci fi Rakuten przygotowało widowisko Ruchomy chaos. Akcja produkcji dzieje się w świecie bez kobiet. Natomiast mężczyźni mogą usłyszeć wszystkie swoje myśli w strumieniu zwanym Hałasem. Główny bohater, Todd, pewnego dnia odkrywa statek kosmiczny, który rozbił się na planecie. Tak poznaje dziewczynę, Violę, która nim podróżowała. W rolach głównych Tom Holland i Daisy Ridley.

Poniżej możecie sprawdzić pełną listę nowości filmowych, które będzie można zobaczyć na Rakuten.

Rakuten - premiery na maj 2021:

Palm Springs 02/05/2021 Miasto Kłamstw 03/05/2021 Szpica 05/05/2021 Kolory miłości 06/05/2021 Uwięzione 06/05/2021 Dobry Zdrajca 07/05/2021 Francuskie Wyjście 11/05/2021 Wyśniony świat 13/05/2021 Wyzwanie 13/05/2021 Nigdy, rzadko, czasami, zawsze 14/05/2021 Uwikłana 20/05/2021 Superintelligence 20/05/2021 Judas and the Black Messiah 21/05/2021 Ciężkie uderzenie 21/05/2021 Alone 21/05/2021 Weekend tajemnic 25/05/2021 Doorman 26/05/2021 Straceńcy 27/05/2021 Ruchomy chaos 27/05/2021 Gołąbeczki 27/05/2021 Sir Alex Ferguson: Never Give In 31/05/2021 Girl (2020) 31/05/2021