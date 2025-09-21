Najlepsze filmy z przełomu wieku. Z tymi obrazami wchodziliśmy w nowe czasy

fot. materiały promocyjne

Wielu z nas pamięta ten wyjątkowy przełom – najpierw magiczną zmianę 1999 na 2000, a zaraz potem wejście w nowy wiek. Takie chwile zdarzają się raz na tysiąc lat, więc nic dziwnego, że towarzyszył im i niepokój (podsycany teoriami spiskowymi), i nadzieja na lepszą przyszłość. Popkultura odzwierciedlała te emocje, a efektem było mnóstwo filmów odważnych, świeżych i niebanalnych.

W naszym zestawieniu zebraliśmy najważniejsze filmy z lat 2000–2001. Obok hollywoodzkich superprodukcji znajdziecie tu także europejskie i światowe perełki. To właśnie wtedy zadebiutowała pierwsza część trylogii Władcy Pierścieni – dziś ikona popkultury na równi z Gwiezdnymi wojnami. Mamy też dwa głośne tytuły z Russellem Crowe’em u szczytu kariery, spektakularny pełmometrażowy debiut Christophera Nolana i dwie polskie komedie, które błyskawicznie zyskały status kultowych. A to dopiero początek – jesteśmy pewni, że wiele z tych filmów zajmuje szczególne miejsce także w Waszych wspomnieniach.

Najlepsze filmy z przełomu wieku

