Najlepsze filmy z przełomu wieku. Z tymi obrazami wchodziliśmy w nowe czasy

W tym zestawieniu znajdziecie najgłośniejsze premiery kinowe z lat 2000–2001. Oto filmy, które towarzyszyły nam na progu nowego tysiąclecia.
Wiktor Fisz
Władca pierścieni/Inni/Helikopter w ogniu fot. materiały promocyjne
Wielu z nas pamięta ten wyjątkowy przełom – najpierw magiczną zmianę 1999 na 2000, a zaraz potem wejście w nowy wiek. Takie chwile zdarzają się raz na tysiąc lat, więc nic dziwnego, że towarzyszył im i niepokój (podsycany teoriami spiskowymi), i nadzieja na lepszą przyszłość. Popkultura odzwierciedlała te emocje, a efektem było mnóstwo filmów odważnych, świeżych i niebanalnych.

W naszym zestawieniu zebraliśmy najważniejsze filmy z lat 2000–2001. Obok hollywoodzkich superprodukcji znajdziecie tu także europejskie i światowe perełki. To właśnie wtedy zadebiutowała pierwsza część trylogii Władcy Pierścieni – dziś ikona popkultury na równi z Gwiezdnymi wojnami. Mamy też dwa głośne tytuły z Russellem Crowe’em u szczytu kariery, spektakularny pełmometrażowy debiut Christophera Nolana i dwie polskie komedie, które błyskawicznie zyskały status kultowych. A to dopiero początek – jesteśmy pewni, że wiele z tych filmów zajmuje szczególne miejsce także w Waszych wspomnieniach.

Najlepsze filmy z przełomu wieku

Niezniszczalny

Thriller M. Night Shyamalana o mężczyźnie, który odkrywa niezwykłą odporność na obrażenia i staje twarzą w twarz z pytaniem o swoje przeznaczenie.

Niezniszczalny
Touchstone Pictures
Dla tych, którzy czują wielką nostalgię do wcześniejszego okresu, mamy coś naprawdę specjalnego. Oto ranking najlepszych filmów z lat 90.

Ranking najlepszych filmów z lat 90. Miejsca 100-41

Romeo i Julia
Sposób na blondynkę
Cztery wesela i pogrzeb
Faceci w czerni
Crash: Niebezpieczne pożądanie
Miasteczko South Park
Filadelfia
Nie czas na łzy
Szósty zmysł
Braveheart: Waleczne Serce
Tajemnice Los Angeles
W obręczy marzeń
Podwójne życie Weroniki
Powrót Batmana

Pierwsza część zestawienia za nami, a tam zarówno rozrywkowe amerykańskie kino, jak i artystyczne i zaangażowane obrazy z Azji. Jest również Podwójne życie Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego, który w latach dziewięćdziesiątych był jednym z najważniejszych przedstawicieli europejskiej kinematografii. Nie da się jednak ukryć, że prym wiodą tu filmy za oceanu. Hollywood od zawsze tworzyło popkulturowe trendy, więc nic dziwnego, że na liście najbardziej znaczących produkcji jest tak dużo amerykańskich filmów.   

Ranking najlepszych filmów z lat 90. Miejsca 40-1

arrow-left Park Jurajski fot. materiały promocyjne arrow-right
Park Jurajski
Szeregowiec Ryan
W pogoni za Army
Gorączka
Kontakt
Księżniczka Mononoke

Wiktor Fisz
