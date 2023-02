Raquel Welch nie żyje. Kultowa gwiazda filmów z lat 60. i 70. miała 82 lata

Fot. Materiały prasowe

Raquel Welch, gwiazda filmów z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, zmarła w wieku 82 lat po krótkiej chorobie. Śmierć została potwierdzona przez jej przedstawicieli z Media 4 Management.

Na początku lat sześćdziesiątych Raquel Welch zadebiutowała w filmie Wagabunda. Przełomem w jej karierze był jednak występ w filmie przygodowym Fantastyczna podróż z 1966 roku, w którym grupa bohaterów została zminiaturyzowana i wstrzyknięta do krwioobiegu naukowca, by uratować mu życie. Produkcja była nominowana do Oscara w pięciu kategoriach i wygrała dwie statuetki za scenografię i efekty specjalne. Przede wszystkim jednak do dzisiaj jest uznawana za klasyk.

Fot. Materiały prasowe

Później Raquel Welch zdobyła sławę między innymi dzięki takim produkcjom jak 100 karabinów, Milion lat przed naszą erą i Trzej muszkieterowie. Ostatni z wymienionych tytułów zapewnił jej statuetkę na Złotych Globach dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu. Po raz ostatni wystąpiła w filmie Latynoski ogier. Jej kariera trwała ponad pięćdziesiąt lat i zdobyła nagrodę za całokształt twórczości od Imagen Foundation w 2001 roku. Grała również w teatrze; wystąpiła między innymi w musicalu The Apple.