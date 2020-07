Razer Huntsman Mini to klawiatura optyczna dla minimalistów

Źródło: Razer

Nie wszyscy gracze korzystają z sekcji numerycznej oraz przycisków funkcyjnych. Część z nas wykorzystuje klawiatury wyłącznie w grach i nie potrzebuje uniwersalnego sprzętu, który sprawdzi się także w pracy np. z oprogramowaniem biurowym. Z myślą o tej grupie odbiorców powstały tzw. klawiatury 60-procentowe, pozbawione części klawiszy, bez których można się obyć. Jak sama nazwa wskazuje, usunięto z nich aż 40 procent przycisków z klawiatur pełnowymiarowych.

Projektanci Razera postanowili odpowiedzieć na zapotrzebowanie klientów zainteresowanych sprzętem tego typu i zaprojektowali Huntsman Mini. Ta kompaktowa klawiatura została wyposażona w pełnowymiarowe przełączniki optyczne, ale usunięto z niej wszystkie przyciski, których nie wykorzystujemy podczas grania: sekcję numeryczną, klawisze kierunkowe oraz funkcyjne. Wszystko po to, aby Razer Huntsman Mini zajmował jak najmniej miejsca na naszym biurku.

Nie jest to pierwszy odchudzony model z linii Huntsman od Razera, firma ma już na swoim koncie Huntsman Tournament Edition, klawiaturę pozbawioną sekcji numerycznej ale ze wszystkimi klawiszami funkcyjnymi oraz kierunkowymi. W tym miejscu warto zauważyć, że mimo pozbycia się fizycznych przycisków funkcyjnych, użytkownicy Huntsman Mini nadal mogą z nich korzystać, jednak aktywuje się je za pośrednictwem przycisku Fn.

Razer Huntsman Mini

Klawiatura Huntsman Mini trafiła do dystrybucji w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej oraz białej. Obecnie dostępny jest model z klikającymi przełącznikami, za który zapłacimy 130€. Wersja z przełącznikami linearnymi pojawi się w sprzedaży w ciągu kilku najbliższych miesięcy i zapłacimy za nią 140€. Obie wersje przełączników mają przetrwać do 100 milionów kliknięć i wyposażono je w system w pełni konfigurowalnego podświetlenia RGB. Całość zapakowano w aluminiową obudowę, która ochroni podzespoły przed przypadkowym uszkodzeniem. Klawiaturę podłączymy do komputera za pośrednictwem kabla USB-C.