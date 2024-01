Reacher - 2 sezon nie dobiegł końca, a Alan Ritchson zapowiada kolejny. Nowe zdjęcie aktora

fot. materiały prasowe

Finał drugiego sezonu Reachera już tuż-tuż, bo jego premiera będzie miała miejsce 18 stycznia 2024 roku w serwisie Amazon Prime Video. Chociaż druga seria jeszcze nie dobiegła końca, Alan Ritchson, odtwórca głównej roli, nieustannie zapowiada już kolejny sezon, który jest w fazie produkcji od jakiegoś czasu. Amazon nie próżnuje i adaptuje kolejne powieści Lee Childa, chociaż nie pojawiła się jeszcze informacja o tym, która z nich będzie podstawą trzeciego sezonu. Alan Ritchson podzielił się za to nowym zdjęciem z planu za pośrednictwem swojego konta na Instagramie. Kolejny sezon zapowiadany był już jako powrót do korzeni i brutalnego realizmu. To zdjęcie zdaje się to sugerować.

Reacher - opis fabuły 2 sezonu

1. sezon serialu został ciepło przyjęty przez widzów i był jedną z najchętniej oglądanych produkcji Prime Video w ubiegłym roku. Fabuła opowiadała o byłym oficerze żandarmerii wojskowej, który został niesłusznie aresztowany za morderstwo. W 2. sezonie na głównego bohatera czekają nowe wyzwania, tym razem w postaci tajemniczej śmierci jednego z dawnych kolegów z armii. Bohater nie spodziewa się jednak, że rozwiązanie tej zagadki naprowadzi go na trop o wiele większego spisku. Warto też wspomnieć, że nowe odcinki zostaną oparte na 11. tomie cyklu książek Lee Childa zatytułowanym Elita zabójców.

W obsadzie są Alan Ritchson, Serinda Swan, Maria Sten, Robert Patrick, Shaun Sipos i Ferdinand Kingsley.