Rebel Moon będzie ultrabrutalne. Zwiastun wersji reżyserskich tylko dla dorosłych!

Wersje reżyserskie Rebel Moon to hektolitry krwi, seks ludzi oraz kosmitów i dużo ultrabrutalnej akcji. Wszystko to ma okrasić historię, która według zapowiedzi ma być zupełnie inaczej opowiadana, niż w wersjach ocenzurowanych, które są dostępne w Netflixie. Sama ekipa marketingowa serwisu nazwała wersje reżyserskie prawdziwą wizją Zacka Snydera. Jest tu prawie dwie godziny więcej materiałów, a oba produkcje zostały całkowicie przemontowane.

Rebel Moon - zwiastun wersji reżyserskiej

Sceny pokazane w zwiastunie pochodzą z obydwóch części. TYLKO DLA DOROSŁYCH!

Rebel Moon - wersja reżyserska

Rebel Moon - czas trwania wersji reżyserskich

Rebel Moon część 1: Dziecko ognia, czyli wersja ocenzurowana, trwała 2 godziny i 16 minut. Wersja reżyserska tego filmu będzie nosić tytuł Rebel Moon Chapter One: Chalice of Blood - czas trwania to 3 godziny 21 minut. Rebel Moon - część 2: Zadająca rany trwała 2 godziny 3 minuty. Wersja reżyserska tego filmu będzie nosić tytuł Rebel Moon Chapter Two: Curse of Forgiveness - czas trwania to 2 godziny 50 minut. Obie części w tej wersji będą w Netflix pod tymi nowymi tytułami.

Premiera obu części odbędzie się 2 sierpnia 2024 roku.