Recenzje Beetlejuice Beetlejuice. Tim Burton wraca do formy w kontynuacji Soku z żuka

Premiera światowa filmu Beetlejuice Beetlejuice, czyli Soku z żuka 2, odbyła się podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Tam też krytycy filmowi mieli okazję go obejrzeć i wydać werdykt: to w miarę udany powrót Tima Burtona do kultowego klasyka. Na ten moment opublikowano 40 recenzji (31 pozytywnych, 9 negatywnych). Średnia ocen to tylko 6,3/10, więc pozytywnie, ale najwyraźniej bez rewelacji. Dla porównania, nie jest to o wiele gorszy wynik, niż pierwszej części, która do tej pory ma średnią 7/10.

Beetlejuice Beetlejuice - recenzje

W czym leży problem nowego filmu? Okazuje się, że Tim Burton oraz scenarzyści chcieli za dużo naraz, więc jest tutaj kilka wątków, które niepotrzebnie wciśnięto na siłę. W wyniku tej decyzji środek filmu ma się dłużyć i sprawiać wrażenie przeciągniętego. To ma wpływ na kulminację, która została zrealizowana zbyt pospiesznie i bez ładu. Krytykują też zmarnowanie Moniki Bellucci, której jest za mało w filmie.

W pozytywach natomiast chwalą, że jest to przede wszystkim dobry przykład, jak tworzyć sequele, czyli jak uhonorować to, co było i wprowadzić tę historię do współczesnej ery kina. Twierdzą, że jest to powrót Tima Burtona do formy, a wizualnie wszystko prezentuje ssę pięknie, bo film oparto na praktycznych efektach, animacji poklatkowej z domieszką efektów komputerowych. To tworzy specyficzny i ładny dla oka klimat. Ma dobrze trafić do fanów oryginału, którzy podejdą do tego z dużą dawką nostalgii, ale bez problemu zainteresuje nowych widzów.

Możemy oczekiwać dużo dobrego humoru, bo film jest szczerze zabawny. Z aktorów przede wszystkim chwaleni są Winona Ryder i Michael Keaton oraz - z nowości - Willem Defoe. Nikt nie wyróżnia Jenny Ortegi, więc najwyraźniej nikogo nie zachwyciła na tyle, by jakoś szczególnie coś więcej o niej napisać.

Premiera 6 września w kinach.