Już 25 września na PC i konsolach zadebiutuje Silent Hill F, czyli nowa odsłona kultowej serii survival horrorów od firmy Konami. Akcję produkcji osadzono w Japonii w latach 60. ubiegłego wieku, a główną bohaterką jest młoda uczennica Shimizu Hinako. Rozgrywka łączy znane z poprzednich odsłon elementy: eksplorację, rozwiązywanie zagadek oraz walkę z przeciwnikami.

Recenzje Silent Hill F pojawiły się już w sieci i wynika z nich, że fani marki oraz miłośnicy horrorów mają na co czekać. Ma to być niezwykle klimatyczny tytuł, którego atmosfera skutecznie przyprawia o szybsze bicie serca. Efekt ten wynika między innymi z połączenia klimatu lokacji, projektów potworów oraz sposobu, w jaki gra oddziałuje na psychikę graczy. Pojawiają się też głosy, że zmiana miejsca akcji wyszła na plus i wprowadziła do serii oczekiwany powiew świeżości.

Nie brakowało nawet najwyższych ocen. Nick Petrasti z serwisu TheSixthAxis (ocena 10/10) napisał:

Silent Hill F to nie tylko powrót do formy, to przełomowa odsłona serii. Konami, NeoBards i Ryukishi07 wykonali kawał świetnej roboty. Dla mnie to nie tylko materiał na Grę Roku, ale też integralna częśc historii Silent Hill.

Podobnego zdania jest James Busby z Dexerto, który również zdecydował się na wystawienie maksymalnej noty.

Jeśli taka jakość będzie standardem w przyszłych odsłonach Silent Hill, to jeszcze nigdy nie byłem tak podekscytowany na myśl o wkroczeniu w jego spowitą mgłą przyszłość.

Oczywiście nie zabrakło też bardziej krytycznych opinii. Niektórzy zwracają uwagę na to, że bardzo duży nacisk położono na walkę, co nie wszystkim przypadnie do gustu. Inni zauważają z kolei, że pełne zrozumienie fabuły wymaga kilkukrotnego ukończenia gry, co jest czasochłonne.

Aktualna średnia ocen Silent Hill F w serwisie Opencritic to 84/100 na podstawie ponad 30 not wystawionych przez krytyków. Poniżej znajdziecie niektóre z nich.