Przecieki potwierdzone. Remake Silent Hill 2 zadebiutował na kolejnej platformie
Bez żadnych zapowiedzi, zwiastunów czy oficjalnych komunikatów bardzo udana i doceniona przez krytyków gra Silent Hill 2 Remake zadebiutowała na platformach Xbox.
Produkcja studia Bloober Team, która w 2024 roku ukazała się na PS5 i PC, jest teraz dostępna również dla użytkowników konsol Microsoftu. Premiera Silent Hill 2 Remake na Xboxie zbiegła się z promocją Black Friday — remake kultowego tytułu można obecnie kupić z 50-procentową zniżką. Standardowa edycja kosztuje 149,50 zł, a edycja Deluxe — 196,50 zł.
Kto jeszcze nie grał w Silent Hill 2 Remake, ten ma teraz idealną okazję, by nadrobić zaległości. To świetna produkcja, w dodatku stworzona przez nasze rodzime studio Bloober Team, które — można już śmiało stwierdzić — jest specjalistą w tworzeniu gier nie tylko straszących, ale także zachwycających wysoką jakością oprawy graficznej i, co najważniejsze, wysoko ocenianych przez graczy oraz docenionych przez krytyków.
Więcej na temat ubiegłorocznego remake’u możecie dowiedzieć się z poniższej recenzji.
Źródło: xbox.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
17
lis
Rachunek gwiazd
18
lis
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
19
lis
Diabelstwò
19
lis
Szampańskie święta
21
lis
Tornado
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1945, kończy 80 lat