Produkcja studia Bloober Team, która w 2024 roku ukazała się na PS5 i PC, jest teraz dostępna również dla użytkowników konsol Microsoftu. Premiera Silent Hill 2 Remake na Xboxie zbiegła się z promocją Black Friday — remake kultowego tytułu można obecnie kupić z 50-procentową zniżką. Standardowa edycja kosztuje 149,50 zł, a edycja Deluxe — 196,50 zł.

Kto jeszcze nie grał w Silent Hill 2 Remake, ten ma teraz idealną okazję, by nadrobić zaległości. To świetna produkcja, w dodatku stworzona przez nasze rodzime studio Bloober Team, które — można już śmiało stwierdzić — jest specjalistą w tworzeniu gier nie tylko straszących, ale także zachwycających wysoką jakością oprawy graficznej i, co najważniejsze, wysoko ocenianych przez graczy oraz docenionych przez krytyków.

Więcej na temat ubiegłorocznego remake’u możecie dowiedzieć się z poniższej recenzji.

