Świetny wynik Silent Hill f. Konami ma powody do zadowolenia
Wygląda na to, że możemy już mówić o renesansie marki Silent Hill. Nowa odsłona, której akcję osadzono w Japonii, zaliczyła naprawdę udany debiut.
Niedawne premiery nie tylko przynoszą Konami solidne zyski, lecz także – co ważniejsze – przywracają kultowej marce jej dawny blask. Największym zaskoczeniem okazał się natychmiastowy sukces gry Silent Hill f, która zadebiutowała 25 września i szybko przyciągnęła uwagę graczy.
Konami poinformowało, że już w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery, do 26 września, globalna wysyłka gry przekroczyła 1 milion egzemplarzy. Wynik ten obejmuje zarówno kopie fizyczne dostarczone do sklepów, jak i sprzedane wersje cyfrowe.
Co ciekawe, Silent Hill f wystartowało nawet lepiej niż znakomicie przyjęty przez krytyków Silent Hill 2 Remake. Ten drugi tytuł, wydany w październiku 2024 roku, osiągnął pułap 1 miliona sprzedanych kopii dopiero po trzech dniach od debiutu.
Choć liczby rzędu miliona czy dwóch milionów egzemplarzy nie należą do „masywnych” w porównaniu z największymi produkcjami AAA, bez wątpienia są one obiecujące dla Konami. Pokazują, że seria po latach stagnacji odzyskuje stabilną pozycję finansową i zainteresowanie graczy.
Źródło: X.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1942, kończy 83 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1970, kończy 55 lat