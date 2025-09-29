Świetny wynik Silent Hill f. Konami ma powody do zadowolenia

Konami

Niedawne premiery nie tylko przynoszą Konami solidne zyski, lecz także – co ważniejsze – przywracają kultowej marce jej dawny blask. Największym zaskoczeniem okazał się natychmiastowy sukces gry Silent Hill f, która zadebiutowała 25 września i szybko przyciągnęła uwagę graczy.

Konami poinformowało, że już w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery, do 26 września, globalna wysyłka gry przekroczyła 1 milion egzemplarzy. Wynik ten obejmuje zarówno kopie fizyczne dostarczone do sklepów, jak i sprzedane wersje cyfrowe.

Co ciekawe, Silent Hill f wystartowało nawet lepiej niż znakomicie przyjęty przez krytyków Silent Hill 2 Remake. Ten drugi tytuł, wydany w październiku 2024 roku, osiągnął pułap 1 miliona sprzedanych kopii dopiero po trzech dniach od debiutu.

Choć liczby rzędu miliona czy dwóch milionów egzemplarzy nie należą do „masywnych” w porównaniu z największymi produkcjami AAA, bez wątpienia są one obiecujące dla Konami. Pokazują, że seria po latach stagnacji odzyskuje stabilną pozycję finansową i zainteresowanie graczy.