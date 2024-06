Dwayne Johnson i Chris Evans ratują porwanego Świętego Mikołaja. Oto zwiastun Red One

Amazon

Reklama

Red One to świąteczny hit, którym Amazon może podbić okres bożonarodzeniowy. Produkcja w gwiazdorskiej obsadzie - dość powiedzieć, że są w niej Dwayne Johnson, Chris Evans, J.K. Simmons, Lucy Liu i Kiernan Shipka - opowie historię szefa ochrony bieguna północnego Calluma Drifta (Johnson) i okrytego złą sławą łowcy głów Jacka O'Malleya (Evans), którzy zaczną współpracować w celu odnalezienia Świętego Mikołaja (Simmons). Ze zwiastuna wynika, że ten ostatni został uprowadzony. Spójrzcie sami:

Red One - zwiastun filmu

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku pojawiły się informacje, iż The Rock za udział w Red One ma zainkasować aż 50 mln USD - jeśli to prawda, byłaby to najwyższa gaża aktorska w historii za udział w pojedynczym filmie.

Najwyższe aktorskie gaże za jeden film

10. Robert Downey Jr. za Avengers: Koniec gry: 20 mln USD

Reżyserem produkcji Red One jest Jake Kasdan, a scenariusz do niej napisał Chris Morgan.

Zobacz także:

Film Red One zadebiutuje w kinach na całym świecie 15 listopada.