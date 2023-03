Renfield - finałowy zwiastun. Film będzie sequelem kultowego horroru o Drakuli z 1931 roku!

Fot. Materiały prasowe

Chris McKay, reżyser Renfield, w rozmowie z portalem Collider zdradził, że film jest bezpośrednim sequelem Drakuli z 1931 roku. Do tej pory ta kwestia była trzymana w tajemnicy, choć filmowiec sugerował, by było to częścią ich strategii marketingowej. Jego wypowiedź w tej sprawie możecie zobaczyć poniżej. Pojawił się też finałowy zwiastun.

Renfield - zwiastun

Co wiemy o filmie? W obsadzie są Nicolas Cage jako Drakula i Nicholas Holt jako tytułowy Renfield. Produkcja przedstawi losy poplecznika sławnego wampira, który jest nieusatysfakcjonowany swoim życiem zawodowym. Będzie to horror połączony z komedią.

Renfield - film jest sequelem kultowego horroru

Jak wyjaśnił reżyser:

Powtarzałem ekipie marketingowej, że tak powinniśmy mówić, że to jest jedyny bezpośredni sequel. Pewnie można się kłócić, że Dracula’s Daughter też było kontynuacją, ze względu na pierwszą scenę w filmie, ale nie było w nim Bela Lugosi, więc to zupełnie inny zestaw bohaterów. I to świetny film, powinieneś go obejrzeć. Ale dla mnie to jedyny bezpośredni sequel Drakuli, z Drakulą i Renfieldem z tego filmu.

Renfield - zdjęcia