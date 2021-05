Call of Duty 2021 - pierwsze szczegóły. W grze nie zabraknie kampanii dla jednego gracza

fot. Activision

Na oficjalną prezentację nowej odsłony serii Call of Duty, która trafi na rynek w 2021 roku, musimy jeszcze poczekać, ale już teraz dostaliśmy pierwsze szczegóły na jej temat. W trakcie spotkania dla inwestorów zdradzono, że za kolejną część odpowiadać będzie ekipa Sledgehammer Games, a więc autorzy m.in. Modern Warfare 3, Advanced Warfare i WWII. Wspomniano również, że tytuł ten zaoferuje nie tylko multiplayer, ale również kampanię dla jednego gracza, co powinno ucieszyć miłośników tego typu doświadczeń.

Zapowiedziano także, że Call of Duty 2021 (jak na razie nie podano oficjalnego podtytułu) będzie "doświadczeniem nowej generacji". Słowa te mogą sugerować, że nowa odsłona pojawi się wyłącznie na PC oraz PlayStation 5 i Xbox Series S/X, choć na ten moment są to jedynie podejrzenia, bo platformy docelowe nie zostały jeszcze ujawnione. Nie można też wykluczyć, że twórcy i wydawca ponownie zdecydują się na wypuszczenie dwóch wersji: po jednej na konsole obecnej i poprzedniej generacji, tak jak miało to miejsce w przypadku Call of Duty: Black Ops III z 2015 roku.