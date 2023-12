Spider-Man: Poprzez multiwersum w HBO Max. Kiedy premiera?

Źródło: Sony/Marvel

HBO Max oficjalnie ogłosiło, że animacja Spider-Man: Poprzez multiwersum pojawi się w Polsce w serwisie streamingowym jeszcze w grudniu 2023 roku. Kiedy premiera online? Okazuje się, że już 22 grudnia! Wówczas każdy, kto nie oglądał w kinie, będzie mógł nadrobić i zobaczyć kapitalnie ocenianą animację w platformie streamingowej opartej na subskrypcji.

Przypomnijmy, że przygody Spider-Mana osiągnęły sukces komercyjny. Film zebrał z globalnego box office kwotę 690,5 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów. Jest to też jedna z najlepiej ocenianych produkcji 2023 roku. Ma 95% pozytywnych recenzji ze średnią ocen 8,6/10.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - opis fabuły

Miles Morales i Gwen Stacy ponownie łączą siły z wieloma innymi Pajączkami, by stanąć do walki z potężnym antagonistą – ma być on zagrożeniem większym niż wszyscy złoczyńcy, z jakimi mierzyli się do tej pory.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - lista easter eggów

