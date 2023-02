Richard Belzer nie żyje. Aktor znany z Prawa i porządku: Sekcji specjalnej zmarł w wieku 78 lat

fot. NBC Universal Television // IMDb

Richard Belzer był amerykańskim komikiem i stand-uperem, który występował też w kryminalnych telewizyjnych serialach takich jak Wydział zabójstw Baltimore oraz Prawo i porządek: Sekcja specjalna - w obu wcielał się w detektywa Johna Muncha. Pojawiał się również w gościnnych rolach w innych serialach m.in. w Policjantach z Miami, Nowych przygodach Supermana czy Z archiwum X.

O śmierci aktora pierwsza poinformowała w mediach społecznościowych jego przyjaciółka i aktorka Laraine Newman, z którą znali się z programu Saturday Night Live.

Zasmuciła mnie informacja o odejściu Richarda Belzera. Tak bardzo kochałam tego faceta. Był jednym z moich pierwszych przyjaciół, kiedy przyjechałam do Nowego Jorku, aby zrobić SNL. Kiedyś co tydzień chodziliśmy na kolację do Sheepshead Bay na homara. Był jedną z najzabawniejszych osób. Mistrz pracy z publicznością. RIP najdroższy.

Oprócz występów w SNL zanotował też pamiętne role w filmach Sława oraz Author! Author! w latach 80. Belzer był również prowadzącym programu Hot Properties, gdzie w jednym z odcinków wrestler Hulk Hogan go poddusił, za co go później pozwał. Ostatecznie doszło do ugody.

Twórca i producent serialu Prawo i porządek Dick Wolf powiedział:

Detektyw John Munch, którego grał Richard Belzer jest jedną z kultowych postaci telewizyjnych. Po raz pierwszy pracowałem z Richardem podczas crossoveru Prawa i porządku z Wydziałem zabójstw Baltimore i tak bardzo pokochałem tego bohatera, że powiedziałem Tomowi (Fontana), że chcę uczynić go jedną z oryginalnych postaci w Sekcji specjalnej. Reszta to historia. Richard wniósł humor i radość do naszego życia. Był wytrawnym profesjonalistą i wszyscy będziemy bardzo za nim tęsknić.

