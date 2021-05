Rick and Morty - nowy zwiastun 5. sezonu. Mech, potwór i inne szaleństwa

fot. materiały prasowe

Stacja Adult Swim dnia 30 kwietnia 2021 roku zorganizowała w USA maraton pierwszych sezonów serialu Rick and Morty. W ramach tego puszczono nowy zwiastun 5. sezonu, który następnie opublikowano w sieci. Nowy trailer pokazuje jeszcze więcej szalonych scen, niż pierwszy. Zobaczcie sami i oceńcie.

Rick and Morty - zwiastun 5. sezonu

W obsadzie dubbingu 5. sezonu znajdziemy między innymi Justina Roilanda, który udziela głosu tytułowym bohaterom, Sarah Chalke, Chrisa Parnella i Spencer Grammer.

Na wszystkich fanów serialu z całego świata z okazji premiery nowego sezonu czeka masa atrakcji związanych z Rickiem i Mortym. 20 czerwca będzie prawdziwym międzygalaktycznym świętem pod nazwą RICK AND MORTY DAY, w ramach którego fani będą mieli dostęp materiałów zakulisowych, wielu zapowiedzi, czy niespodzianek w mediach społecznościowych.

Rick and Morty - premiera 5. sezonu odbędzie się 21 czerwca w USA, a my obejrzymy nowy odcinek 22 czerwca 2021 roku w HBO GO.