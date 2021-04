Rick i Morty jak Wanda Maximoff. Absurdalne nawiązanie do Rodu M

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W opowiadającym o perypetiach Ricka i Morty’ego komiksie Rick and Morty Presents: Jerryboree dochodzi do niebagatelnego wydarzenia. Jeden z bohaterów, a dokładnie Jerry Smith, ojciec Morty'ego oraz zięć Ricka Sancheza, zyskuje wyjątkowe moce. Jak się okazuje, twórcy komiksu postanowili w swojej historii nawiązać do zakończenia z innego komiksu, a mianowicie Rodu M Marvela. Jak wiemy w finale wspominanego komiksu Wanda Maximoff za sprawą swoich mocy i zaklęcia, a dokładnie trzech słów – "No More Mutants", chcąc ukarać swojego ojca, doprowadziła do wyginięcia populacji mutantów. Jerry Smith odtwarza przytoczone zakończenie, lecz za sprawą swojej tymczasowej wszechmocy pozbywa się... wszystkich wersji siebie. Wystarczą tylko słowa "No More Jerrys". Zobaczcie sami.

W poniższej galerii znajdziecie również okładki oraz ilustracje z komiksu Rick and Morty Presents: Jerryboree.

Rick and Morty Presents: Jerryboree