Rick i Morty - Christopher Lloyd i Jaeden Martell w nowych spotach promujących serial

Adult Swim

Fani serialu Rick i Morty długo zastanawiali się, kto pasowałby do odtworzenia tego duetu w wersji aktorskiej. Adult Swim odpowiedziało na to pytanie wypuszczając zaskakujący spot, w którym występują Christopher Lloyd (Rick) i Jaeden Martell (Morty). Zwłaszcza ten pierwszy wybór podekscytował fanów, mając na uwadze, że jego rola Doktora Browna z Powrotu do przyszłości, była inspiracją do stworzenia postaci Ricka.

Wciąż nie ujawniono szczegółów związanych z wypuszczonym klipem, ale teraz pokazano dwa zupełnie nowe spoty promujące serial. Przypomnijmy, że finał 5. sezonu będzie można zobaczyć w Polsce 6 września. Ponizej dwa nowe spoty oraz grafika przygotowana przez Genndy'ego Tartakovsky'ego, twórcę serialu Samuraj Jack:

https://twitter.com/adultswim/status/1434728097262317570

https://twitter.com/adultswim/status/1434509150441123843

https://twitter.com/adultswim/status/1434146740794544128