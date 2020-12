Rick i Morty - stworzono oficjalny teledysk do popularnego utworu Do You Feel It?

HBO Max

Rick i Morty jest uwielbianym serialem animowanym dla dorosłych. Fani uwielbiają produkcję Adult Swim za niebanalny humor oraz pokręconą fabułę w klimatach science fiction. Odcinki oferują różnorodną rozrywkę, także od strony muzycznej. W jednym z odcinków 2. sezonu zatytułowanym Wielkie pochłanianie (Auto Erotic Assimilation), furorę zrobił utwór zatytułowany Do You Feel It?.

W nim jest motyw związany z chęcią popełnienia samobójstwa przez Ricka. Wtedy też widzowie serialu mogli usłyszeć piosenkę Do You Feel It?, która stała się jednym z bardziej lubianych utworów przez fanów serialu. Choć wciąż nie ma informacji odnośnie daty premiery 5. sezonu, można zobaczyć teledysk do wspomnianego utworu. Zobaczcie i posłuchajcie: