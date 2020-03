Rick i Morty trafią do piekła. Zapowiedziano nowy komiks z tymi bohaterami

Fani serialu Rick i Morty czekają na premierę kolejnej części 4. sezonu. Jej data nie została jeszcze ujawniona, ale wkrótce pojawi się kolejna okazja do spotkania z tymi bohaterami. W styczniu tego roku poinformowano o nowej komiksowej serii zatytułowanej Rick and Morty Go To Hell. Teraz zaś zaprezentowano okładkę trzeciego z planowanych zeszytów, a także ujawniono opis przedstawionej w nim historii.

Z opisu wynika, że Rick doprowadził do wybuchu buntu w piekle, a bohaterowie znajdą się w... układzie trawiennym jakiegoś potwora.

Rick i Morty muszą zmierzyć się z koszmarami z ich przeszłości będąc w układzie trawiennym ogromnej bestii. W tym samym czasie w piekle rozpoczyna się bunt, który oczywiście wybucha z winy Ricka.

Za historię w Rick and Morty Go To Hell odpowiada Ryan Ferrier, a warstwą graficzną zajęła się Constanza Oroza. Pierwszy zeszyt ma trafić na rynek 29 kwietnia tego roku. W poniższej galerii możecie zapoznać się z okładkami, które trafiły do sieci.

Rick and Morty Go to Hell