Rick i Morty - powstanie spin-off serialu w formie... anime

fot. Adult Swim

Adult Swim zamówiło nowy projekt w uniwersum Rick i Morty. Będzie to 10-odcinkowy spinoff tego popularnego serialu animowanego, tym razem w formie anime. Za jego reżyserię odpowiada Takashi Sano, który wcześniej wyreżyserował dwa shorty, również utrzymane w stylistyce inspirowanej japońską animacją: Rick and Morty vs Genocider oraz Summer Meets God (Rick Meets Evil). Obie te produkcje cieszyły się sporym zainteresowaniem i łącznie zebrały ponad 10 milionów wyświetleń.

Rick and Morty: The Anime ma wykorzystywać postacie i wydarzenia znane z "głównego" serialu, ale jednocześnie ma sprawdzić się również jako samodzielne dzieło.

Jestem zaszczycony dostając możliwość opowiedzenia nowej historii o tej niesamowitej rodzinie. Mam nadzieję, że spodobają się Wam ich przygody - mówi Sano.

Niestety data premiery spinoffu nie została ujawniona.

