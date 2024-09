Napoleon był poprawiany na ostatnią chwilę. Czy to przez Joaquina Phoenixa?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Po oburzającej decyzji Joaquina Phoenixa o porzuceniu roli w filmie z wątkiem homoseksualnym, w sieci pojawiły się nowe plotki dotyczące innej produkcji, czyli NapoleonaRidleya Scotta. Już wcześniej donoszono o "dziwnym" zachowaniu aktora wobec reżysera tuż przed rozpoczęciem zdjęć pod koniec 2022 roku. To miało przyczynić się do szybkich poprawek w scenariuszu, rzekomo dokonanych przez Paula Thomasa Andersona. Reżyser opowiedział Total Film o tej sytuacji, przyznając, że miała miejsce zaledwie dziesięć dni przed rozpoczęciem produkcji.

- Weszliśmy do tego pokoju, w którym teraz jestem [w Scott Free Productions] i przeprowadziliśmy ogromną reorganizację [scenariusza Napoleona], około 10 dni przed rozpoczęciem zdjęć. To była długa zmiana. Bo nagle przychodzi i mówi: "Nie sądzę, że dam radę". A ja odpowiadam: "Co?!". Ale on jest świetny. Zawsze to robi, myślę, że celowo, aby mnie przestraszyć i upewnić się, że zwracam na niego uwagę.

Apple TV+

Na platformę streamingową Apple TV+ trafiła już reżyserska wersja Napoleona, z dodatkowymi 48 minutami materiału. Scott stwierdził, że preferuje tę wersję od oryginalnej, którą widzowie mogli zobaczyć w kinach.