Riverdale - co w kolejnych odcinkach 5. sezonu serialu? [ZDJĘCIA I WIDEO]

The CW

27 stycznia na antenie stacji The CW zadebiutuje 2. odcinek 5. sezonu serialu Riverdale. Został on zatytułowany Chapter Seventy-Eight: The Preppy Murders. Pierwotnie miał być częścią poprzedniej odsłony. Zadebiutował zwiastun epizodu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W odcinku Betty i Jughead prowadzą śledztwo w sprawie tajemniczych kaset VHS. Nieoczekiwanie wpadają na nowy trop. W tym czasie Archie stanie przed ciężką decyzją, gdy osoba odpowiedzialna za śmierć jego ojca poprosi go o pomoc. Natomiast Veronica i Hermosa chcą wywrzeć na Hiramie decyzję o wcześniejszej emeryturze.

Ponadto 3 lutego zadebiutuje 3. odcinek 5. sezonu serialu zatytułowany Chapter Seventy-Nine: Graduation. W nim dla bohaterów zbliża się dzień ukończenia szkoły. Wszyscy muszą podjąć decyzję o swojej przyszłości. Archie dowiaduje się, że będzie mógł zakończyć szkołę razem z innymi. Pojawiły się zdjęcia promujące epizod.

Riverdale 5x03