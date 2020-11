Riverdale - plakat 5. sezonu serialu może zdradzać ważny szczegół fabuły

The CW

Serial Riverdale powróci w przyszłym roku ze swoim 5. sezonem. Jak zapowiedzieli twórcy w nadchodzącej odsłonie seria zrobi znaczny skok w czasie, co pierwotnie planowano na koniec sezonu 4, zanim produkcja została zamknięta w związku z pandemią COVID-19. Do tej pory nie poznaliśmy żadnych szczegółów dotyczących fabuły najnowszej części serialu. Jednak showrunner, Roberto Aguirre-Sacasa zamieścił w sieci plakat 5. sezonu. Prezentuje on martwą rękę unoszącą się nad Sweetwater River. To może sugerować, że bohaterowie powrócą do Riverdale, aby rozwiązać kolejną sprawę morderstwa lub jakaś pozornie martwa postać "powróci" z zaświatów. Pozostaje nam czekać na pierwszą oficjalną zapowiedź nowej serii.



W obsadzie 5. sezonu znajdują się między innymi Cole Sprouse, KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes i Madelaine Petsch.

Riverdale - premiera 5. sezonu 20 stycznia.