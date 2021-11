Riverdale - zdjęcia z premierowego odcinka 6. sezonu serialu

fot. The CW

Już 16 listopada na antenie stacji The CW zadebiutuje 6. sezon serialu Riverdale. Premierowy odcinek został zatytułowany Chapter Ninety-Six: Welcome to Rivervale. Do sieci trafiły zdjęcia promujące epizod. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii.

W odcinku po eksplozji, która zakończyła 5. sezon w miasteczku RiverVALE nadchodzi nowy dzień, w którym wszystko jest tak, jak powinno. Veronica i Reggie są teraz parą, a Jughead i Tabitha zamieszkują razem. Jednak kiedy Cheryl domaga się powrotu do „starych zwyczajów”, ten spokój na pewno nie potrwa długo.

Riverdale 6. sezon

W obsadzie odcinka znajdują się między innymi KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Charles Melton, Madelaine Petsch, Cole Sprouse oraz Erinn Westbrook. Dla przypomnienia w 4. odcinku nowej serii ma pojawić się Sabrina Spellman z produkcji Chilling Adventures of Sabrina.