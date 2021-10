Riverdale - zwiastun 6. sezonu. Jest Sabrina Spellman; kto zostanie rodzicem?

Fot. Netflix/screenrant.com

Riverdale opublikował zwiastun 6. sezonu serialu. Widać na nim Sabrinę Spellman, znaną z Chilling Adventures of Sabrina. W zapowiedzi jest też wskazówka dotycząca możliwego zwrotu akcji, związanego z ciążą jednej z bohaterek. Sezon 5. produkcji wprowadził sporą zmianę, gdy po czterech pierwszych odcinkach nastąpił przeskok w czasie o pięć lat, ujawniający co stało się z głównymi bohaterami serii. W finale za to Cheryl Blossom odkryła, że jej przodkowie zostali spaleni na stosie i rzucili klątwę na mieszkańców Riverdale. Zwiastun kończy się ujawnieniem tytułu pięcioodcinkowego wydarzenia, którego premiera jest zaplanowana na 16 listopada 2021 roku.

Poniżej można obejrzeć pełen zwiastun 6. sezonu Riverdale.

Wygląda na to, że Archie i Betty będą chcieli pogłębić swoją relację w 6. sezonie. Dziewczyna wyznaje mu, że nie ma nic, czego pragnie bardziej, od posiadania z nim dziecka. Możliwe, że to znak, że bohaterowie powoli będą wkraczać w rolę rodziców. Szczególnie że postacie, które pełniły taką funkcję wcześniej, jak Hiram Lodge, zniknęły z serialu.