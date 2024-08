Robert Downey Jr jako złoczyńca MCU. Nowy fanart i ważny szczegół fabularny

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi rzetelny Daniel Richtman, którego informacje często się sprawdzają, Doktor Doom, w którego wcieli się Robert Downey Jr. będzie pochodzić z rzeczywistości Fantastycznej Czwórki. Spekulowano, że tak może być i według jego źródeł jest to wpisane w scenariusz. Wcześniej mówiono, że aktor zadebiutuje w tej roli w scenie po napisach filmu o tej grupie. Wszyscy jakoś trafią do rzeczywistości z MCU, która dla nich jest alternatywnym światem równoległym, ale na ten moment nie wiadomo, jak do tego dojdzie.

Robert Downey Jr. jako Doktor Doom

Do sieci trafił nowy fanart. Tak może wyglądać aktor w roli Dooma. Fani nadal spekulują, że będzie on wariantem Tony'ego Starka, ale nie zostało to potwierdzone. Według twórców będzie to Victor Von Doom.

MCU - powrót Roberta Downeya Jr'a

Marvel Studios ogłosił powrót aktora w lipcu 2024 roku podczas San Diego Comic-Con 2024. Wówczas zapowiedziano, że zadebiutuje on w filmie Avengers: Doomsday i będzie odgrywać też kluczową rolę w Avengers: Secret Wars. Za kamerą staną bracia Russo od Avengers: Wojny bez granic oraz Avengers: Końca gry. Premiera w 2026 i 2027 roku.