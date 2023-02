Robert Lewandowski zapowiada nową grę. Zobaczcie zwiastun Sports Renovation

fot. Goat Gamez

Jeszcze w tym roku posiadacze PC będą mogli zagrać w Sports Renovation od Goat Gamez. Współzałożycielem studia jest Robert Lewandowski i to właśnie jego twarz promuje tę nadchodzącą produkcję. Nie jest to stricte gra sportowa, a symulator, ale ma on ze sportem dużo wspólnego. Gracze będą zajmować się odnawianiem różnego rodzaju obiektów, takich jak na przykład siłownie, korty tenisowe, boiska czy baseny.

Twórcy obiecują, że będzie co robić: od sprzątania, przez malowanie ścian czy naprawę urządzeń aż po wymianę oświetlenia, podłóg itp. Renowacja będzie zależała od stopnia zapuszczenia obiektu. W Sports Renovations gracze doczekają się dwóch trybów rozgrywki: swobodnej oraz kampanii fabularnej. W tej drugiej rolą gracza będzie pokrzyżowanie planów dewelopera, który ma chrapkę na teren należący do klubu koszykarskiego aktualnie borykającego sięz pewnymi kłopotami.

Jesteśmy niezwykle dumni z tego projektu. Każdy poziom został przemyślany w najdrobniejszych szczegółach. Z każdym obiektem sportowym wiąże się unikalna historia, którą gracz, niczym detektyw, układa w całość podczas remontu. Wszystko na co natrafi, od postrzępionych plakatów na ścianach po ulotki i listy rozrzucone na biurku, ma związek z fabułą gry - mówi Piotr Kubinski, CEO Goat Gamez.