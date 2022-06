Robert Lewandowski odchodzi z Bayernu? Promo gry daje sugestię - Barcelona coraz bliżej!

fot. fcbayern.com

W ostatnich tygodniach w sieci zrobiło się głośno o planach opuszczenia Bayernu Monachium przez Roberta Lewandowskiego. Polskim zawodnikiem ma być zainteresowana FC Barcelona, ale obecny klub Polaka jak na razie nie zaakceptował oferty ze strony Dumy Katalonii. Teraz dostaliśmy jednak konkretną sugestię, że wkrótce możemy dostać nowe i oficjalne informacje w tej sprawie.

Do sieci trafiło nowe wideo, które promuje grę eFootball i zapowiada przedłużenie współpracy pomiędzy Konami i Bayernem Monachium. W trwającym około 2 minuty materiale widzimy kilku zawodników niemieckiego klubu, którzy zachęcają do sięgnięcia po grę, ale zabrakło w nim Lewandowskiego. Co więcej, "Lewy" nie pojawia się nawet w widocznych tam fragmentach rozgrywki. To oczywiście nie umknęło internautom i zrodziło kolejne spekulacje.

https://twitter.com/FCBayern/status/1542071318107095040

Cała sytuacja wydaje się być dość jasnym sygnałem, że już wkrótce oficjalnie usłyszymy, że Lewandowski pożegnał się z Bayernem. Nieobecność największej gwiazdy zespołu w takim materiale naprawdę trudno jest jakoś sensownie wyjaśnić. Nawet gdyby Polak nie mógł z jakiegoś powodu wziąć udziału w nagraniach, to raczej zobaczylibyśmy go chociaż przez moment na wirtualnej murawie.