George R.R. Martin uderza w Ród smoka i ujawnia wielki spoiler. HBO odpowiada oświadczeniem

George R.R. Martin w zeszłym tygodniu zapowiadał, że w prowadzonym przez siebie Not a Blog poruszy kwestię rozmaitych problemów związanych z serialem Ród smoka. Pisarz słowa dotrzymał, publikując obszerny wpis na temat produkcji HBO. Sęk w tym, że z całej sprawy zrobiła się wielka afera: Martin tak mocno krytykował niektóre rozwiązania twórcze, że zdradził również ogromny spoiler z 3. sezonu. Stacja HBO postanowiła odnieść się do jego zarzutów.

UWAGA! W dalszej części tekstu znajdują się spoilery z kolejnej odsłony Rodu smoka.

Pisarz zdradził, że współtwórca produkcji HBO i zarazem jej showrunner, Ryan Condal, dokonał fundamentalnej zmiany w stosunku do książek, z którą ich autor zasadniczo się nie zgadza. Co więcej, w jego ocenie to właśnie ta zmiana osłabiła wydźwięk 2. sezonu i zrodzi jeszcze większe kłopoty w dwóch kolejnych odsłonach serii.

Chodzi tu mianowicie o fakt, że w serialowej wersji król Aegon i jego żona, Helaena, mają dwoje dzieci: Jaehaerysa i Jaehaerę, z których pierwszy został zabity przez wynajętych morderców na oczach własnej matki. Czytelnicy książki Ogień i krew wiedzą jednak, że rzeczone dzieci miały także młodszego brata, 2-letniego Maelora. Tu Martin przechodzi do ataku:

Sprzeciwiałem się takiemu posunięciu z każdego możliwego powodu. Nie argumentowałem tego jednak wystarczająco długo i zapalczywie. Ryan miał, jak się wydaje, bardzo praktyczne motywacje: nie chcieli obsadzać kolejnej dziecięcej postaci, zwłaszcza 2-letniego malucha. Dzieci w tak młodym wieku nieustannie spowalniają proces realizacji historii, a to będzie miało swoje konsekwencje dla budżetu.

Pisarz kontynuuje:

Budżet już jest problemem w przypadku Rodu smoka, więc oszczędzanie gdziekolwiek tylko się dało miało swój sens. Ponadto Ryan zapewnił mnie, że nie rezygnują całkowicie z księcia Maelora, tylko po prostu odkładają w czasie jego pojawienie się na ekranie. Królowa Helaena mogłaby go urodzić w 3. sezonie, prawdopodobnie po zajściu w ciążę pod koniec sezonu drugiego. To miało dla mnie sens i wycofałem swój sprzeciw.

Po chwili Martin dodaje:

W tej sprawie nastąpiła jednak wielka zmiana. Maelor nie miał się już urodzić w 3. sezonie, tylko z niego po prostu zrezygnowano. Młodszy syn Aegona i Helaeny nigdy się nie pojawi.

W tym miejscu pisarz dzieli się wielkim spoilerem: w scenariuszu 3. sezonu Helaena odbiera sobie życie. Podobnie jak w książce, w której bohaterka popełniła samobójstwo po śmierci Maelora. W ocenie Martina w serialu Helaena robi to jednak "bez żadnego konkretnego powodu". I kontynuuje:

Jeśli Ród smoka zostanie zrealizowany z uwzględnieniem niektórych zmian zaplanowanych na 3. i 4. sezon, pojawią się większe i znacznie bardziej toksyczne efekty motyla.

We wpisie Martina znajduje się znacznie więcej spoilerów i zarzutów, ale także pochwał niektórych aspektów serialu i samych jego twórców (w ocenie autora "dwa pierwsze odcinki drugiego sezonu były świetne") - wszystkie możecie przeczytać tutaj. Co ciekawe, rzeczony wpis po kilku godzinach został usunięty. W dodatku HBO wystosowało po nim następujące oświadczenie:

Ogień i krew Jest naprawdę niewielu większych fanów George'a R.R. Martina i jego powieściniż zespół odpowiadający za Ród smoka - zarówno po stronie produkcyjnej, jak i w samym HBO. Gdy adaptujemy książkę - z jej własnym formatem i ograniczeniami - na potrzeby ekranu, zazwyczaj showrunner musi podejmować trudne decyzje dotyczące postaci i historii, którą będą śledzić widzowie. Wierzymy, że Ryan Condal i jego zespół wykonali niezwykłą pracę, a miliony fanów, które serial zyskał w ciągu dwóch sezonów, nadal będą się tą pracą cieszyć.

