Ród smoka zdradza, czego oczekiwać po 2. sezonie. Zieloni, czarni i zapowiedź rozmachu

fot. HBO

Reklama

Do premiery drugiego sezonu Rodu smoka pozostał nieco ponad miesiąc. Serial będziemy mieli okazję zobaczyć już na platformie Max, która zadebiutuje na polskim rynku tydzień wcześniej. Dla HBO powrót spin-offu Gry o Tron to jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku, więc stacja nie przerywa promocji nowych odcinków i właśnie opublikowała nową zapowiedź, tym razem prezentującą materiały zza kulis. Oprócz zajrzenia na plan Rodu smoka, możemy także dowiedzieć się, jakie atrakcje dla fanów przygotował showrunner Ryan Condal i obsada serialu. Twórcy zadbali więc nie tylko o kolejne smoki, ale także inne detale, zarówno w scenografiach, jak i kostiumach bohaterów, czy samych efektach specjalnych.

Ród smoka - materiał zza kulis 2. sezonu

Ród smoka - sezon 2

Ród smoka - szczegóły 2. sezonu

W drugim sezonie do swoich ról powrócą Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Touissant, Fabien Frankel, Matthew Needham, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Do obsady dołączą: Abubakar Salim jako Alyn of Hull, Gayle Rankin jako Alys Rivers, Freddie Fox jako Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale jako Ser Simon Strong, Clinton Liberty jako Addam of Hull, Jamie Kenna jako Ser Alfred Broome, Kieran Bew jako Hugh, Tom Bennett jako Ulf, Tom Taylor jako Lord Cregan Stark i Vincent Regan jako Ser Rickard Thorne.

Ród smoka - premiera 2. sezonu oficjalnie odbędzie się 17 czerwca 2024 roku na platformie streamingowej Max.