Road House 2 ogłoszony. Będzie sequel hitu Amazona!

fot. materiały prasowe

Reklama

Amazon MGM Studios obecnie jest w trakcie prezentacji na tak zwanym Upfrontacch w Nowym Jorku, podczas której dziennikarzom zapowiadają nadchodzące hity. Tak też ogłoszono, że powstanie Road House 2, czyli kontynuacja popularnego filmu Road House, który osiągnął ogromny sukces w platformie Prime Video.

Będzie Road House 2

Potwierdzono, że Jake Gyllenhaal ponownie zagra głównego bohatera o imieniu Dalton. Na tę chwilę szczegóły fabuły nie zostały wyjawione i są trzymane w tajemnicy.

Przy okazji prezentacji ogłoszono, że do dziś Road House obejrzało 80 mln widzów na całym świecie. Premiera hitowego filmu akcji odbyła się 21 marca i w ciągu dwóch tygodni osiągnęła wynik 50 mln widzów w skali globalnej, bijąc rekordy popularności platformy Prime Video.

Road House, oparty na filmie Wykidajło, pierwotnie był tworzony dla kin, ale Amazon zdecydował się go przenieść do serwisu streamingowego. Doug Liman, reżyser widowiska, otwarcie krytykował i bojkotował premierę, więc są małe szansę, by powrócił w sequelu.