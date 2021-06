Rogi: kolejna powieść Joe Hilla wznowiona z intrygującą okładką

Rogi to jedna z pierwszych książek w dorobku Joe Hilla, autora specjalizujący się w grozie i historiach niesamowitych. Powieść doczekała się ekranizacji z Danielem Radcliffe’em w roli głównej.

Dzisiaj wydawnictwo Albatros wydało reedycję Rogów, uzupełniając serię książek Amerykanina w spójnej szacie graficznej.

Okładki nowych wydań książek Joe Hilla przygotowało polskie studio Dark Crayon. Oto wszystkie dotychczasowe projekty:

Oto opis Rogów:

Kiedy wydaje ci się, że opuścił cię nawet Bóg, pamiętaj, że w środku ciebie na pewno został diabeł…

Rok wcześniej Igowi Perrishowi zawalił się cały świat – a miał wiele do stracenia. Bogaty lekkoduch, syn znanego muzyka i brat gwiazdy TV, nie musiał nigdy martwić się o swoją pozycję czy przyszłość. Tym bardziej, że miał przy sobie ukochaną dziewczynę, Merrin Williams, z którą dzielił marzenia i wszystkie wyzwania. Aż do nocy, kiedy została brutalnie zgwałcona i zabita. A on był tego jedynym świadkiem.

W rocznicę morderstwa Igowi puszczają hamulce – pije tyle, aż traci nad sobą kontrolę. A rano budzi się z nieprawdopodobnym kacem i… sterczącymi z czoła rogami. Nie są halucynacją ani tworem chorego umysłu zmęczonego żałobą. Ig właśnie dostał zadziwiający prezent, który pozwala mu poznać myśli i sekrety innych ludzi.

I wykorzysta go, aby dowiedzieć się, co naprawdę przydarzyło się Merrin. Choć są tacy, co sądzą, że to on, tylko dzięki pieniądzom rodziców, nie odpowiedział dotąd za tę śmierć…

No i na koniec pozostanie kluczowe pytanie – jak to właściwie się stało, że Igowi wyrosły rogi?