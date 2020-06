Rogue Legacy 2 zaprezentowane. Zwiastun i data premiery we wczesnym dostępie

Cellar Door Games

Rogue Legacy zadebiutowało w 2013 roku i oferowało ciekawe rozwiązanie: po śmierci bohatera przejmowaliśmy kontrolę nad jednym z jego potomków, a każdy z nich miał inne cechy i specjalne zdolności. Gra spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem i doczekała się portów na praktycznie wszystkie współczesne urządzenia do gier. Teraz przyszedł czas na kontynuacje – poinformowano, że Rogue Legacy 2 zadebiutuje na PC (Steam i Epic Game Store) już 23 lipca. Dzieło studia Cellar Door Games początkowo dostępne będzie we wczesnym dostępie i zaoferuje część planowanej zawartości. Reszta dodawana będzie w aktualizacjach, które mają pojawiać się co około dwa miesiące.

Rozgrywka przypomina pierwszą część, a i sam zwiastun jest niemal bliźniaczo podobny do tego, który zapowiadał poprzedniczkę. Powraca mechanika permadeath i potomków, a także rozbudowa zamku i zdobywanie różnych zdolności i bonusów. Można spodziewać się także dość wysokiego poziomu trudności i wymagających bossów. Zmianie ulegnie jednak oprawa graficzna, bo pixelart zastąpiono tutaj bardziej kreskówkową estetyką.