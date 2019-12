Rojst i Egzorcysta - seriale Showmax dostępne w ofercie Netflix

Rojst i Egzorcysta to seriale platformy Showmax, które zadebiutowały w 2017 roku. Po tym, jak w styczniu Showmax oficjalnie zakończył działalność w Polsce, dostęp do produkcji został utracony. W czerwcu informowaliśmy o tym, że trwają negocjacje w sprawie wykupienia biblioteki Showmax - brali w nich udział Kino Polska TV SA, TVN oraz Netflix. Dziś wiemy już, że to właśnie ten ostatni zyskał prawa do dystrybucji dwóch wspomnianych tytułów - Rojst i Egzorcysta są już dostępne na Netflix.

Rojst

Rojst to serial, którego akcja rozgrywa się w Polsce lat 80. i rozpoczyna się w momencie brutalnego podwójnego morderstwa i samobójstwa. W miejscowej gazecie o tragedii ma napisać Witold Wanycz, doświadczony, nieco zgorzkniały dziennikarz. Jednocześnie w tej samej redakcji na stanowisko redaktora zatrudnia się Piotr Zarzycki, syn wysoko postawionego działacza partyjnego. W obsadzie znaleźli się między innymi Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Agnieszka Żulewska, Magdalena Walach i Zofia Wichłacz. Reżyserem i współautorem scenariusza jest Jan Holoubek.

Egzorcysta natomiast to animowany serial Bartosza Walaszka, twórcy kultowej Blok Ekipy oraz Kapitana Bomby. Produkcja jest utrzymana w gatunku komediowgo horroru i przeznaczona dla widzów dorosłych. Tytułowy Egzorcysta to człowiek, który walczy z demonami - nie zawsze mu się udaje, ale los z reguły bywa po jego stronie.