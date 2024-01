Rojst Millenium - pełny zwiastun polskiego serialu Netflixa. Historia cofnie się do lat 60.

fot. R. Pałka

Rojst Millenium jest kontynuacją seriali Rojst oraz Rojst '97, w której widzowie poznali przeszłość redaktora Wanycza. W nadchodzącej sześcioodcinkowej serii powrót do lasu na Grontach ma rzucić nowe światło na dawne wątki i odsłonić kolejne. Cofniemy się do lat 60., gdzie odkryjemy nieznane dotąd oblicze Kierownika.

W oficjalnym opisie Netflixa możemy przeczytać:

W mieście pojawia się „nowa twarz polskiego biznesu”, a na Grontach odkopany zostaje szkielet z tajemniczym naszyjnikiem, którego historia okazuje się ściśle powiązana z kluczowymi bohaterami.

Platforma streamingowa udostępniła nowy zwiastun Rojst Millenium, w którym możemy zobaczyć postacie znane z poprzednich sezonów: Annę Jass (Magdalena Różczka), Witolda Wanycza (Andrzej Seweryn), Adama Mikę (Łukasz Simlat), Piotra Zarzyckiego (Dawid Ogrodnik) oraz kierownika hotelu (Piotr Fronczewski), Nadię (Agnieszka Żulewska) i Dzidzię (Michał Pawlik). W nowych bohaterów wcielili się: Janusz Gajos, Tomasz Schuchardt, Filip Pławiak, Konrad Eleryk, Marianna Gierszewska i Michalina Łabacz. Zobaczcie też nowe promocyjne zdjęcia z serialu, które znajdują się na początku poniższej galerii.

Rojst Millenium - zwiastun

Rojst Millenium - zdjęcia

Rojst Millenium

Rojst Millenium - opis fabuły

Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu, w hotelu “Centrum” dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki.

Za sterami stoją Jan Holoubek i Kasper Bajon.

Rojst Millenium - premiera 28 lutego 2024 roku.