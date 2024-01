Rojst Millenium - oficjalny teaser już w sieci. To koniec serialowej trylogii

fot. R. Pałka

Netflix opublikował w sieci oficjalny teaser serialu Rojst Millenium, który stanowi kontynuacje innych polskich produkcji, czyli Rojst i Rojst '97. Na ekranie pojawią się postaci znane z poprzednich sezonów, ale i zupełnie nowe. Do obsady dołączył m.in. Janusz Gajos, Tomasz Schuchardt, Filip Pławiak, Konrad Eleryk, Marianna Gierszewska i Michalina Łabacz. Rojst Millenium stanowi jednocześnie zwieńczenie świetnie przyjętej przez krytyków oraz widzów trylogii.

Sprawdźcie poniżej, co tym razem Jan Holoubek ma do zaprezentowania.

Rojst Millenium - oficjalny teaser

Rojst Millenium - zdjęcia

Rojst Millenium

Rojst Millenium - opis fabuły, obsada

Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu, w hotelu “Centrum” dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki.

W obsadzie znajduje się Magdalena Różczka, Łukasz Simlat, Filip Pławiak, Piotr Fronczewski, Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Janusz Gajos, Tomasz Schuchardt, Agnieszka Żulewska, Michał Pawlik, Ewelina Starejki, Marcin Bosak, Vanessa Aleksander, Wanda Marzec, Mikołaj Chroboczek, Konrad Eleryk, Tomasz Sapryk, Marianna Gierszewska, Wojciech Kalarus, Maria Kania, Michalina Łabacz, Antoni Sałaj i inni.

Nowy sezon ma liczyć 6 odcinków. Za sterami stoją Jan Holoubek i Kasper Bajon. Premiera 28 lutego 2024 roku.