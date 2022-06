Rok więzienia za wyzwiska w sieci?

fot. pixabay

Jeśli kiedykolwiek opublikowaliście coś na forum, w mediach społecznościowych lub w zasadzie gdziekolwiek w Internecie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś odpisał coś obraźliwego. Wyobraźcie sobie jednak, że osoba, która to zrobiła, może nawet na rok trafić do więzienia. Na początku tego tygodnia parlament Japonii przyjął ustawę, która ma urzeczywistnić ten scenariusz.

Już teraz Japonia może karać osoby skazane za „obrazę” maksymalnie 30 dniami więzienia lub grzywną poniżej 10 000 jenów (około 330 zł). Poprawka do kodeksu karnego, która wejdzie w życie latem tego roku, zwiększy potencjalną karę więzienia do jednego roku, a grzywnę do 300 000 jenów (ok. 10 000 zł). Ponadto okres przedawnienia ścigania został wydłużony z obecnego jednego roku do trzech lat.

CNN podaje, że według rzecznika tamtejszego Ministerstwa Sprawiedliwości, japoński kodeks karny definiuje zniewagę jako publiczne pomniejszanie czyjejś pozycji społecznej bez odwoływania się do konkretnych faktów na temat danej osoby lub konkretnego jej działania. To odróżnia je od zniesławienia – również karanego przez prawo – które definiuje się jako publiczne poniżanie kogoś z jednoczesnym wskazaniem na konkretne fakty.

Prawnicy ostrzegają, że definicja nadal nie wyjaśnia, jakie określenia są uznawane za obelgi, które mogą być karalne na mocy prawa. Istnieją również obawy, czy przepisy te będą miały wpływ na wolność słowa – czy ktoś może trafić do więzienia za nazwanie polityka idiotą? W związku z tym ustawa została uchwalona dopiero po dodaniu zapisu, że co trzy lata będzie ponownie analizowana pod kątem jej wpływu na wolność słowa.

Ustawa została uchwalona po tym, jak w 2020 roku 22-letnia gwiazda reality show, Hana Kimura, zmarła śmiercią samobójczą. Pro wrestlerka była obiektem znęcania się w Internecie, a jej śmierć spowodowała wezwania do wprowadzenia surowszych kar za cyberprzemoc.

fot. Wikipedia

W zeszłym roku dwóch mężczyzn zostało ukaranych grzywną w wysokości 9000 jenów (ok. 300 zł) za umieszczanie w sieci obelg pod adresem Kimury przed jej śmiercią. Matka Kimury, była zawodowa zapaśniczka Kyoko Kimura, powiedziała, że kary są zbyt łagodne – większość Japończyków zgadza się z nią. „Chcę, aby ludzie wiedzieli, że cyberprzemoc jest przestępstwem” – powiedziała Kyoko Kimura.