Ron Howard wyreżyseruje film o chińskim pianiście Lang Langu. Projekt spotkał się z głosami krytyki

fot. screenrant.com

We wtorek, 22 września pojawiła się informacja, że laureat Oscara Ron Howard zamierza nakręcić film biograficzny o chińskim pianiście Lang Langu. Projekt od razu spotkał się z licznymi głosami sprzeciwu, do których dołączyła się również amerykańsko-chińska reżyserka Lulu Wang, twórczyni produkcji Kłamstewko. W swoim wpisie na Twitterze twierdzi, że niemożliwe jest opowiedzenie historii Langa Langa bez dogłębnego zrozumienia chińskiej kultury, wpływu rewolucji kulturalnej na artystów i intelektualistów oraz skutków zachodniego imperializmu. W ten sposób zastanawiała się czy Howard ma predyspozycje do stworzenia tego filmu.

Wang kontynuowała swój wywód twierdząc, że nie pisze tego, aby wyreżyserować film. Nie sądzi jednak, aby Howard i jego ekipa zmagali się ze ze specyfiką kulturową północno-wschodnich Chin, skąd pochodzi Lang Lang. Jako przykład podaje klapę aktorskiego Mulan.

