Rosamund Pike dołącza do obsady Iluzji 3. Jej rola jest określana jako kluczowa

O powstawaniu Iluzji 3 wiadomo już od jakiegoś czasu. Do trzeciego filmu powróci obsada znana z oryginalnych dwóch, czyli Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco czy Morgan Freeman. Poza nimi do obsady dołączyła Ariana Greenblatt, Justice Smith i Dominic Sessa. Nie jest to jednak koniec ogłoszeń obsadowych, bo do Iluzji 3 dołączyła też Rosamund Pike, znana i nagradzana aktorka. O jej występie w nowym filmie nie wiadomo wiele poza tym, że jej rola jest określana jako kluczowa.

Iluzja 3 - co wiadomo o filmie??

Szczegóły fabuły Iluzji 3 trzymane są w tajemnicy. Przewiduje się, że film może pójść znanym tropem i zaprezentować publiczności nowe pokolenie iluzjonistów, które będzie stopniowo przejmować pałeczkę po legendach z poprzednich filmów.

Reżyserem jest Ruben Fleischer, twórca pierwszej części Venoma, Uncharted i dwóch odsłon serii Zombieland. Scenariusz napisali Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith i Mike Lesslie, a producentami są Bobby Cohen i Alex Kurtzman.

Iluzja - o czym jest?

Istniejąca od wieków tajna organizacja OKO zbiera ekipę najbardziej utalentowanych, obdarzonych niezwykłymi umiejętnościami iluzjonistów i powierza im cel, którego nikt dotąd nie miał odwagi się podjąć. O grupie robi się głośno po spektaklu, podczas którego rabują bank znajdujący się na innym kontynencie, a miliony przelewają na konta ludzi obecnych na widowni. Tropem iluzjonistów rusza agent FBI, przekonany, że za ich działalnością musi kryć się coś więcej. Nie jest on jedynym człowiekiem, który chce poznać tajemnicę grupy, która przygotowuje się do realizacji bezprecedensowego planu.