fot. pixabay.com

Jak donosi The Register, proputinowska gazeta Kommiersant podaje, że odsetek wadliwych chipów importowanych do Rosji przed wojną wynosił zaledwie 2%. Teraz, prawie osiem miesięcy po inwazji na Ukrainę, wynosi on aż 40%. Rosja obwinia za ten poziom awaryjności pandemię wpływającą na łańcuch dostaw oraz sankcje zmuszające ją do importowania chipów z szarej strefy w Chinach, co nie tylko wiąże się z zagrożeniem wadliwymi produktami, ale jest również zawodne i powolne.

Wiele firm opuściło Rosję w wyniku ograniczeń importowych, a te, które pozostały, muszą radzić sobie z chińskimi firmami omijającymi sankcje w zakresie dostarczania półprzewodników. Biorąc pod uwagę, że niektóre z tych niewypałów były prawdopodobnie przeznaczone do pracy w sprzęcie wojskowym na wojnie w Ukrainie, można się zastanawiać, czy „przyjaźń bez granic’ Rosji i Chin rozciąga się na import chipów nieobjętych restrykcjami.

Chiny ani nie potwierdziły swojego poparcia dla inwazji Rosji na Ukrainę, ani nie potępiły działań Putina. Sankcje nałożone na ten kraj przyniosły jednak korzyści chińskim firmom, które zmagają się z własnymi restrykcjami nałożonymi przez USA – często widzimy oba te państwa podlegające tym samym sankcjom, jak to miało miejsce w przypadku zasad eksportu wprowadzonych kilka tygodni temu, które powstrzymały Nvidię i AMD przed sprzedażą swoich wysokowydajnych procesorów graficznych do Rosji lub Chin.

Po tym, jak Rosja została po raz pierwszy dotknięta sankcjami importowymi, wysunęła śmiałe twierdzenia, że będzie inwestować w rozwój krajowych układów scalonych, produkcję i szkolenie personelu, z zamiarem produkowania układów wykorzystujących technologię 28 nm do 2030 roku. Maj przyniósł wiadomość, że niezdolność Rosji do pozyskiwania niezawodnych półprzewodników zmusza ją do stosowania komponentów pobranych ze zmywarek i lodówek, które i tak są prawdopodobnie bardziej niezawodne niż importowane z Chin.