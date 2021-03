Ruchomy chaos: filmowe wydanie powieści trafiło do księgarń

Zysk i S-ka

Na ostrzu noża to pierwszy tom bestsellerowej trylogii Patricka Nessa pt. Ruchomy chaos. Na podstawie książki został nakręcony film z Daisy Ridley i Tomem Hollandem w rolach głównych, który wejdzie na ekrany kin w marcu 2021 roku.

Z tej okazji wydawnictwo Zysk i S-ka przygotowało filmowe wydanie Na ostrzu noża. Powieść dzisiaj trafiła do księgarń.

Poniżej okładka filmowego wydania Na ostrzu noża oraz opis książki.

Źródło: Zysk i S-ka

Niezwykła podróż do świata, w którym nie ma kobiet, a wszystkie żywe stworzenia słyszą swoje myśli w niemilknącym strumieniu dźwięków, słów i obrazów zwanym Szumem.

Tood Hewitt jest jedynym chłopcem w osadzie pełnej mężczyzn. Odkąd osadnicy zostali zarażeni Szumem, Todd słyszy wszystko, co mężczyźni myślą, a oni słyszą wszystko, co myśli on. Za miesiąc ma stać się mężczyzną, ale wśród otaczającej go kakofonii orientuje się, że mieszkańcy osady coś przed nim ukrywają – coś tak strasznego, że Todd zmuszony jest uciec.

Ścigani przez wrogo nastawionych osadników, natrafia na dziwną, milczącą dziewczynę. Kim ona jest? I dlaczego nie została zabita przez chorobę, tak jak wszystkie inne kobiety w Nowym Świecie? W trakcie wspólnej podróży Todd będzie musiał oduczyć się wszystkiego, co zna, by zrozumieć, kim naprawdę jest.