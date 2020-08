Russell Crowe w Gladiatorze 2? Aktor trolluje fanów i promuje film Nieobliczalny

zrzut ekranu

Nieobliczalny to thriller psychologiczny, który pokazuje, jak zwyczajny incydent na drodze, może doprowadzić do przerażających konsekwencji. Bohaterką jest matka, która wykorzystuje klakson w złym momencie i wobec złej osoby. Szaleniec decyduje się dać jej nauczkę. W roli mężczyzny gra właśnie Russell Crowe, który na swoim Instagramie pomysłowo podszedł do promocji produkcji, która 21 sierpnia trafiła do kin w USA.

W opisie materiału na Instagramie zapytał przewrotnie fanów, czy to właśnie na to czekają? Dodał do tego tytuł Gladiator 2 i być może część dała się nabrać, ale tak naprawdę chodziło o promowanie filmu Nieobliczalny. Zobaczcie: