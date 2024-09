Film o rosyjskich żołnierzach wycofany z festiwalu w Toronto. Producenci oskarżają polityków i światowych liderów

fot. TIFF

Russians At War to film dokumentalny wyreżyserowany przez Anastasię Trofimovą, która z pochodzenia jest Kanadyjką i Rosjanką. Produkcja miała zadebiutować podczas The Toronto Film Festival, ale wszystkie pokazy zostały odwołane. Organizatorzy za powód wskazują "znaczące zagrożenia względem funkcjonowania festiwalu i bezpieczeństwa publicznego."

Ta decyzja została podjęta w trosce o zapewnienie wszystkim gościom festiwalu, pracownikom i wolontariuszom bezpieczeństwa. - informuje The Toronto Film Festival.

Film był krytykowany jeszcze przed premierą o pokazywanie Rosjan w dobrym świetle mimo trwającego konfliktu w Ukrainie. Całość przedstawiała kulisy życia żołnierzy rosyjskich w trakcie konfliktu. Anastasia Trofimova dowiedziała się o nich z powodu nawiązania relacji z jednym z żołnierzy, który powrócił do domu z frontu, by spotkać się z rodziną. Jej celem, jak sama powiedziała, nie było gloryfikowanie żołnierzy rosyjskich, ale zrozumienie tego, co działo się na froncie. Russians At War zostało też wykluczone z Venice Film Festival.

Reżyserka została zapytana o to, czy etyczna jest humanizacja rosyjskich żołnierzy w obliczu zbrodni wojennych popełnianych w trakcie konfliktu:

To trochę dziwne pytanie. Jest lista ludzi, których można humanizować, a których nie? Oczywiście, że musimy humanizować wszystkich. To ogromna tragedia dla naszego regionu przede wszystkim, ale też całego świata. Wojna będzie trwać jeśli nadal będziemy widzieć w sobie te czarno-białe stereotypy, a nie ludzi. Nienawiść będzie tylko narastała. Niestety to ścieżka obrana przez polityków, ale nie sądzę, że zwykli ludzie powinni nią podążać.

Russians At War - oświadczenie producentów

Wcześniej organizatorzy festiwalu zapewniali, że ich celem jest swoboda artystyczna i wolność ekspresji mimo nacisków z zewnątrz na produkcję Trofimovy. Producenci filmu wystosowali oświadczenie, w którym o wycofanie z festiwali winą obarczyli polityków ukraińskich i kanadyjskich. Wskazali m.in. na wicepremier Kanady, ambasadora Ukrainy w Kanadzie, konsula i innych liderów, których oskarżyli o sianie zamętu, podburzanie i mowę nienawiści. Zwrócili się też do premiera Kanady, by przeprowadził wewnętrzne śledztwo w tej sprawie. Ich zdaniem Kanadyjczycy zasługują na obejrzenie tego filmu.