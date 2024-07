Zwolnienia w Ubisoft Toronto. To twórcy między innymi Watch Dogs: Legion i Far Cry 6

fot. Ubisoft

Ubisoft poinformował o zwolnieniach w swoim zespole w Toronto. 33 osoby stracą prace, co ma być częścią planowanej restrukturyzacji, której celem jest "zrealizowanie ambitnego planu działania". Warto przypomnieć, że kanadyjski oddział odpowiada za takie tytuły jak Far Cry 6 czy Watch Dogs: Legion, a obecnie nie tylko pracuje nad remakiem Splinter Cell, ale też wspiera inne studia w pracach nad odświeżonym Prince of Persia: Piaski Czasu Remake. Mogłoby się więc wydawać, że pracy nie brakuje.

Ubisoft Toronto zdecydował się przeprowadzić restrukturyzację, która ma zapewnić realizację ambitnego planu działania. Niestety będzie miało to wpływ na 33 członków zespołu, którzy opuszczą Ubisoft. Jesteśmy zobowiązani zapewnić im kompleksowe wsparcie, w tym odprawę i pomoc w dalszej karierze, by pomóc im przez to przejść - napisano w oświadczeniu przesłanym do redakcji serwisu PC Gamer.

Przedstawiciele Ubisoftu poinformowali również, że zwolnienia nie będą miały wpływu na zapowiedziane wcześniej projekty.

Nasze plany się nie zmieniły. Nasze zespoły nadal pracują nad remakiem Splinter Cell i pozostałymi projektami.