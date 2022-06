Ruszyły zdjęcia do filmu Ryfka z córką Borysa Szyca w roli głównej

foto. materiały prasowe

29 maja w Katowicach rozpoczęły się zdjęcia do drugiego pełnometrażowego filmu Kuby Michalczuka (Teściowie). Prace nad Ryfką potrwają do 15 lipca. Ekipa po zdjęciach na Śląsku przeniesie się do Warszawy.

Scenariusz autorstwa Katarzyny Sarnowskiej (Wszystkie nasze strachy, Chemia) to wypełniona emocjami i humorem opowieść o 17-letniej dziewczynie, która odbudowuje relacje z nieobecnym w jej życiu ojcem. Niezwykłe zderzenie dwóch pokoleń daje bohaterom możliwość poznania się na nowo.

W roli tytułowej Ryfki zobaczymy debiutującą na dużym ekranie Sonię Szyc. W rolę jej filmowego ojca wcieli się Borys Szyc. W obsadzie filmu wystąpią także: Anita Jańcia, Maciej Bisiorek, Anna Moskal, Anna Mrozowska, Magdalena Cielecka, Izabela Kunai Jan Peszek.

Ryfka

Dla mnie to od początku była historia o relacjach. O tym, jak ciężko nam rozmawiać o podstawowych sprawach z najbliższymi. Dlatego kluczem było znalezienie aktorki, która naturalnie odda bohaterkę. Sonia okazała się idealnym wyborem, więc naturalnym było, aby Borys zagrał jej filmowego tatę. Jest to pomysł castingowy, który przekłada się na niezwykły ładunek emocjonalny na ekranie.

– mówi Kuba Michalczuk, reżyser filmu.

Autorem zdjęć jest Maciej Ryter. Za scenografię odpowiada Jakub Zwolak. Pionem kostiumów kieruje Pola Gomółka, a charakteryzacją Alicja Kutkowska. Producentami obrazu są Kuba Kosma i Katarzyna Sarnowska ze studia Serce.

Premiera planowana jest na 2023 rok. Polskim dystrybutorem filmu będzie Kino Świat.