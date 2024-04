Ryan Gosling znów przeżywa koszmar. SNL śmieje się z czcionki tytułu filmu Avatar 2

fot. Youtube (kanał Saturday Night Live)

W 2017 roku Ryan Gosling wystąpił w Saturday Night Live, gdzie pokazano skecz, który stał się jednym z najpopularniejszych z tego programu rozrywkowego. W nim jego bohater wpadł w obsesję, gdy zdał sobie sprawę, że do "zaprojektowania" loga filmu Avatar użyto popularnej czcionki Papyrus.

W ostatnią sobotę aktor ponownie pojawił się w Saturday Night Live, gdzie zaprezentowano dalszy ciąg tej historii ze skeczu. Choć bohater już wydobrzał to stare demony powróciły. Mimo że z początku wydawało mu się, że logo filmu Avatar: Istota wody zostało zmienione to ku swojemu przerażeniu odkrywa, że czcionka Papyrus została tylko pogrubiona. Następnie mamy nawiązanie do sceny ze Ściganego, gdy bohater wyjawia prawdę o czcionce, konfrontując się z twórcą loga. Sprawy jednak przybierają zaskakujący obrót. Zobaczcie poniżej oba zabawne skecze.

Papyrus 2 - Ryan Gosling w skeczu SNL

Papyrus - Ryan Gosling w skeczu z 2017 roku