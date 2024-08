fot. Marvel

Reklama

Deadpool & Wolverine święci kolejne triumfy. Po chwilowym spadku z 1. miejsca w amerykańskim box office, produkcja MCU powraca na tron i spycha z niego Obcego: Romulus. Z 1.3 mld dolarów na koncie zarabia kolejne miliony dla Marvel Studios. Ryan Reynolds postanowił to uczcić i podzielił się wpisem w swoich mediach społecznościowych, w którym zachwalał ludzi odpowiedzialnych za kostiumy do ostatnich przygód Deadpoola i Wolverine'a.

Nie ma lepszych ludzi od kostiumów od tych, którzy pracowali przy Deadpool & Wolverine. Nie mogę sobie wyobrazić bardziej stresującej pracy przy filmie, jak ten. Tak. Dużo. Kostiumów. Do tego prototypów, a to wszystko przy braku miejsca na błędy. To, co robią, to nie tylko design i fabrykowanie, ale też inżynieria. Te kostiumy są równie funkcjonalne, co piękne. Jasne - sikanie zajmuje ponad godzinę, ale ten strój uratował mnie od tylu kontuzji, że nie jestem w stanie zliczyć.

Aktor podzielił się też w swoim poście kilkoma zdjęciami zza kulis, które oferują lepsze spojrzenie na rozmaite kostiumy użyte w filmie.

Deadpool & Wolverine - grafiki koncepcyjne Kidpoola i Dogpoola

Artyści, którzy pracowali przy filmie, David Masson oraz Jonay Bacallado podzielili się też grafikami koncepcyjnymi, które lepiej pokazują Kidpoola oraz Dogpoola.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez JonayBacallado (@jonbacmar) ROZWIŃ ▼

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez David Masson San Gabriel (@david_masson_sg) ROZWIŃ ▼

Deadpool & Wolverine - wszystkie fałszywe leaki i niesprawdzone plotki

Powrót Owena Wilsona jako agent Morbius - ostatecznie sugeruje się, że zastąpiono go Paradoxem