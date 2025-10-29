Reklama
Rysie pazury: premiera nowej powieści z serii Millennium

Rysie pazury to najnowsza część kryminalnej serii Millennium rozpoczętej przez Stiega Larssona. Poznajcie szczegóły dzisiejszej premiery. 
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Seria Millennium to jedna z najbardziej rozpoznawalnych skandynawskich serii kryminałów. Trzy pierwsze książki autorstwa Stiega Larssona opublikowano w latach 2005–2007, a kolejne napisane przez Davida Lagercrantza ukazały się w latach 2015–2019.

Kolejne części Millennium pisze Karin Smirnoff. Pierwszą z nich był Krzyk orła, a dzisiaj ma miejsce premiera najnowszej książki z serii zatytułowanej Rysie pazury. Jak zwykle seria łączy zagadkę kryminalną z kwestiami społecznymi i ekonomicznymi. Czytelnicy znajdą w niej surowy szwedzki krajobraz, bezlitosny kapitalizm i mroczne interesy. 

Rysie pazury ukazały się nakładem wydawnictwa Czarna Owca. Książka liczy 400 stron. 

Rysie pazury - opis i okładka

Rysie pazuryŹródło: Czarna Owca

Pewnej wiosennej nocy mieszkańców szwedzkiego Gasskas budzi potężna eksplozja. Wkrótce potem zostaje znaleziony zamordowany dziennikarz. Mikael Blomkvist, który niedawno przeprowadził się na północ, aby być bliżej rodziny, wplątuje się w niebez­pieczną grę. Mimo że zmaga się z własnymi problemami, podejmuje nowe wyzwanie, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ryzykuje.

W tym czasie Lisbeth Salander znów staje się celem. Jej lojalny sojusznik Plague znika bez śladu, a Svala, jej bratanica, znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ktoś zna sposób, by zwabić Lisbeth – i ją unieszkodliwić.

Źródło: Czarna Owca

