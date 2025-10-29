Rysie pazury: premiera nowej powieści z serii Millennium

Seria Millennium to jedna z najbardziej rozpoznawalnych skandynawskich serii kryminałów. Trzy pierwsze książki autorstwa Stiega Larssona opublikowano w latach 2005–2007, a kolejne napisane przez Davida Lagercrantza ukazały się w latach 2015–2019.
Kolejne części Millennium pisze Karin Smirnoff. Pierwszą z nich był Krzyk orła, a dzisiaj ma miejsce premiera najnowszej książki z serii zatytułowanej Rysie pazury. Jak zwykle seria łączy zagadkę kryminalną z kwestiami społecznymi i ekonomicznymi. Czytelnicy znajdą w niej surowy szwedzki krajobraz, bezlitosny kapitalizm i mroczne interesy.
Rysie pazury ukazały się nakładem wydawnictwa Czarna Owca. Książka liczy 400 stron.
Rysie pazury - opis i okładka
Pewnej wiosennej nocy mieszkańców szwedzkiego Gasskas budzi potężna eksplozja. Wkrótce potem zostaje znaleziony zamordowany dziennikarz. Mikael Blomkvist, który niedawno przeprowadził się na północ, aby być bliżej rodziny, wplątuje się w niebezpieczną grę. Mimo że zmaga się z własnymi problemami, podejmuje nowe wyzwanie, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo ryzykuje.
W tym czasie Lisbeth Salander znów staje się celem. Jej lojalny sojusznik Plague znika bez śladu, a Svala, jej bratanica, znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Ktoś zna sposób, by zwabić Lisbeth – i ją unieszkodliwić.
Źródło: Czarna Owca